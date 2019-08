Lukaku ammette: "In Italia allenamenti più duri. All'Inter per vincere qualcosa"

Romelu Lukaku ha già cominciato la sua avventura all’Inter con i 4 gol realizzati nel week end nel test contro la Virtus Bergamo. L’attaccante belga conferma subito il grande lavoro in allenamento con Antonio Conte, confessando che in Italia si lavori di più rispetto a quanto capitato quando era in Premier League...

" Come vanno gli allenamenti con l’Inter? Sono davvero molti duri... Stanco? È diverso rispetto all’Inghilterra. Lì si lavora tanto, ma qui il lavoro è durissimo "

Poi sulla città di Milano...

" La città è bella, ma non sono venuto qui per la città. Sono venuto per vincere con l’Inter. E il cibo italiano? Per ora insalata "