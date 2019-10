Lukaku: "Dovevamo chiuderla prima, vittoria importante per il gruppo"

" Nel primo tempo abbiamo fatto tutto bene, mentre nel secondo tempo avremmo dovuto segnare nei primi 15' per chiudere il match. Invece non abbiamo difeso bene e si è riaperta una partita praticamente chiusa. Siamo contenti comunque per la vittoria. "

Così Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, dopo la vittoria in casa del Sassuolo nell'anticipo di mezzogiorno. Il belga ha firmato una doppietta. "Io sto bene, ma devo lavorare ancora di più per aiutare la squadra per tutta la partita", ha spiegato l'ex Manchester United ai microfoni di Dazn.

" Oggi però sono contento perché la vittoria era importante per il gruppo. Ora penso solo a migliorare ancora. L'abbraccio con Conte? Siamo uomini di squadra, mi piace sempre esultare con i compagni. "

Colpito da un attacco febbrile, ai microfoni non si presenta Antonio Conte, che manda avanti il suo vice Cristian Stellini:

" Antonio è un po' provato, già prima della partita aveva un po' di febbre. Ha dato tutto per guidare la squadra, come gli accade sempre nell'arco dei novanta minuti, ma adesso sono riemersi alcuni problemi che per fortuna non gli hanno impedito di essere in panchina oggi "

A proposito della partita, questo è il suo commento:

" Tornare in campo e ritrovare il ritmo dopo la sosta delle Nazionali non è mai semplice, soprattutto quando i giocatori rientrano tardi alla base. Succede a tante squadre, non solo a noi. Le nostre difficoltà sono arrivate dopo 70-75 minuti in cui abbiamo stradominato, c'è stato un blackout che verrà analizzato nel dettaglio. Abbiamo ripreso il nostro cammino ma dobbiamo lavorare ancora tantissimo perché dobbiamo portare a casa con più semplicità certe gare. alla fine il Sassuolo ha aumentato i ritmi, sono venute meno le nostre energie e non siamo riusciti a portare palla nella metà campo avversaria come invece eravamo riusciti a fare molto bene fino a quel momento. Abbiamo perso due palloni e ci siamo fatti cogliere impreparati e scoperti dalle ripartenze del Sassuolo, che ha trovato troppo facilmente la via del gol. Abbiamo ancora tanta strada da fare e lavorare su queste situazioni è la cosa più importante per noi. "

Roberto De Zerbi - Fiorentina-Sassuolo - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Sul fronte Sassuolo, c'è un po' di delusione per Roberto De Zerbi: