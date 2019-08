Lukaku fuori dal progetto United: si allena con l'Anderlecht, aspettando Inter o Juve

La notizia arriva direttamente dell’account Twitter di Kristof Terreur, corrispondente della Premier League per alcune delle principiali testate giornalistiche del Belgio: Romelu Lukaku è un giocatore fuori dal progetto Manchester United.

Nonostante sia saltata la trattativa con la Juventus per lo scambio con Paulo Dybala, l’avventura di Lukaku ai Red Devils pare essere arrivata al capolinea.

Basti guardare la foto nel tweet qui sotto: con la stagione inglese ormai pronta a partire (si comincerà nel weekend), Lukaku è oggi in Belgio e si allena con l’Anderlecht, squadra che l’ha lanciato nel calcio professionistico.

Con i colori sociali del club, è una foto che leva di fatto ogni dubbio: il Manchester United proverà a venderlo a prescindere dal fatto che non riuscirà a mettere in rosa o meno l’alternativa. Una notizia non da poco. Con il mercato inglese che chiude infatti giovedì, si era scritto e mormorato di una trattativa da chiudere in tempi lampo proprio perché ai Red Devils serviva una contropartita. Questa foto di Lukaku però leva tanti dubbi, lasciando aperto a uno scenario completamente differente.

Se il belga è fuori dal progetto, le squadre italiane – Inter in primis – avranno eventualmente tempo fino al 2 settembre per arrivare a Lukaku. In uscita, infatti, il Manchester United potrà tranquillamente vendere.

Si riapre di prepotenza dunque la pista per i nerazzurri, che anche a fronte di questa presa di posizione dello United – che a una settimana dall’inizio del campionato vede un suo attuale tesserato allenarsi in un altro Paese e con la maglia di un altro club – avrà nuove possibilità per trovare un accordo e fare felice Antonio Conte. Da capire invece la posizione della Juventus, che senza poter inserire Dybala nella trattativa e piazzare la plusvalenza, oltre che con ancora in casa gli esuberi Mandzukic e Higuain, difficilmente metterà sotto contratto un nuovo attaccante prima di aver venduto.