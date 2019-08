Lukaku gonfia i muscoli su Instagram: "Non male per un ragazzo grasso"

In questi giorni, a tenere in apprensione i tifosi dell'Inter, non c'è solo la questione Icardi-Dybala, ma anche quella legata al peso di Romelu Lukaku. Il nuovo acquisto dell'Inter, infatti, è stato al centro dell'attenzione per la sua forma fisica, che a detta di qualcuno era un po' troppo "appannata" e si è parlato anche degli allenamenti aggiuntivi e della dieta.

Lukaku, a quanto pare, l'ha presa bene, perché su Instagram prova a buttarla in ridere mostrando i muscoli. E così, insieme a una foto dei quadricipiti in cui i nuovi compagni di squadra lo prendono bonariamente in giro, c'è anche una storia con una foto allo specchio in cui si vedono gli addominali.

In allegato una frase: "Non male per un ragazzo grasso". Giudicate voi...