Inter-Milan, Lukaku-Ibra: chi sarà il re del derby?

È Inter contro Milan, è il derby di Milano. Ed è anche - se non soprattutto - Romelu Lukaku contro Zlatan Ibrahimovic, i due giganti cui si aggrappano nerazzurri e rossoneri. Una stracittadina attesissima, come sempre, e che mette in palio punti pesanti: i nerazzurri non possono permettersi passi falsi se vogliono rimanere a contatto con la Juventus, i rossoneri devono necessariamente correre se vogliono riprendere il treno per l'Europa che un mese fa era utopia. Dall'alto dei suoi 20 gol stagionali (e complice l'assenza per infortunio del suo partner d'attacco Lautaro Martinez) Lukaku dovrà prendersi sulle spalle il peso dell'attacco interista, mentre Ibrahimovic sarà chiamato a recitare la parte di leader indiscusso. Chi la spunterà tra il belga e lo svedese? La risposta domenica sera in un Meazza gremito. Da far tremare le gambe, ma non ai giganti.

Juventus, c'è la trappola Verona. Sarà Ronaldo 10 e lode?

A segno da 9 partite di fila in campionato e reduce da una settimana intensa impreziosita dal suo 35esimo compleanno, Cristiano Ronaldo ha la ghiotta occasione a Verona di proseguire la sua striscia record e portarsi a -1 dal primato assoluto in Serie A condiviso da Batistuta e Quagliarella, capaci di segnare almeno un gol per 11 giornate consecutive. Sulla strada di CR7 c'è un Verona in forma smagliante: l'Hellas di Juric è imbattuto nel 2020 (l'ultimo ko risale al 7 dicembre sul campo dell'Atalanta) e nell'arco di 3 giorni ha imposto il pari prima al Milan a San Siro e poi alla Lazio all'Olimpico. La classica partita trappola che Sarri dovrà essere bravo a preparare e gestire sul campo.

Lazio, solo stanchezza o rosa troppo corta?

Due pareggi nelle ultime 3 partite: l'1-1 nel derby con la Roma e lo 0-0 contro il coriaceo Verona nel recupero infrasettimanale. In mezzo il roboante 5-1 contro la SPAL. La bellissima Lazio di Simone Inzaghi chiude il suo mini-tour de force con una trasferta per nulla semplice al Tardini di Parma. Immobile e compagni sapranno riprendere la loro marcia inarrestabile? La frenata contro il Verona si può catalogare come un semplice episodio o può nascondere problemi più seri, vedi la poca profondità della rosa biancoceleste? Dopo il match contro gli emiliani di D'Aversa avremo certamente qualche elemento in più per rispondere.

Napoli, col Lecce ripassa il treno per l'Europa?

Classico esame di maturità per il Napoli di Gennaro Gattuso: dopo i 3 successi di fila tra campionato e Coppa Italia contro Lazio, Juventus e Sampdoria, gli azzurri cercano il poker al San Paolo contro il Lecce, avversario da non prendere con le molle (chiedere a Juventus, Milan, Inter e - da ultimo - al Torino). Risulta evidente che, con un ulteriore successo, la classifica per il Napoli cambierebbe faccia: la possibilità di riagganciare in corsa il treno per l'Europa diventerebbe concreta, una prospettiva che solo 3 settimane fa (dopo lo 0-2 casalingo contro la Fiorentina) sembrava impensabile. Bravo Gattuso a tenere unito lo spogliatoio e a invertire la rotta. Ora serve un altro sforzo, serve il salto di qualità.

Longo e Diego Lopez, che esordio sarà?

In settimana sono state due le squadre che hanno cambiato allenatore: il Torino ha dato il benservito a Walter Mazzarri, il Brescia si è separato da Corini per la seconda volta in stagione. C'è attesa, quindi, per capire se i granata e le Rondinelle avranno quello scatto d'orgoglio necessario per tirarsi fuori dalle sabbie mobili in cui sono precipitati. Il Toro di Moreno Longo riceve la visita di una Sampdoria affamata di punti, soprattutto dopo il bruciante 2-4 casalingo contro il Napoli. Il Brescia di Diego Lopez ospita l'Udinese che a sua volta è reduce da 4 sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia. Partite aspre, insidiose: i nuovi tecnici sapranno trovare le chiavi per rianimare le loro squadre?

