Lukaku: "Lasciare l'Inter? Assolutamente no!"

Romelu Lukaku, come tutti i giocatori dell'Inter, è tornato a Milano in attesa di riprendere gli allenamenti. E così, per ammazzare il tempo durante la Pasqua, si è dedicato a una lunga diretta Instagram in cui ha inscenato anche un simpatico siparietto col compagno di squadra Marcelo Brozovic, che l'ha definito brutto:

" Marcelo tu sei più brutto di me, con quei capelli poi sembri una pornostar. E non mi piaci, quindi torna coi capelli di prima. "

E poi, tornando più serio: "Sei uno dei migliori".

Si è parlato poi delle differenze tra i vari campionati, ed ecco il pensiero dell'attaccante belga:

" Credo che la Serie A sia bella, ma c'è un'intensità diversa rispetto alla Premier, conta di più la tattica, ma entrambe sono belle, solo ognuna con le sue particolarità e differenze. E adoro sia l'Italia che l'Inghilterra, entrambi i Paesi sono stati molto accoglienti con me "

Infine, la vera domanda clou da parte di uno dei tifosi: Lukaku ha intenzione di lasciare l'Inter? Risposta secca:

" Ma sei pazzo? Assolutamente no "