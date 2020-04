Lukaku loda Conte: "Quello nel derby è stato il miglior discorso motivazionale di sempre"

Le parole pronunciate da Antonio Conte all'intervallo furono decisive per la rimonta nel derby contro il Milan, quando l'Inter ribaltò la sfida da 0-2 a 4-2. Lo svela Romelu Lukaku, in un botta e risposta su Twitter con i tifosi, indicando nel discorso fatto alla squadra dal tecnico salentino in quell'occasione il più motivante che abbia mai sentito nella sua carriera.

" Eravamo sotto di due gol, lui non ha urlato affatto ma ci ha detto cosa fare e dove trovare gli spazi. E così abbiamo fatto, siamo usciti e abbiamo fatto il nostro dovere. "

L'attaccante belga ha nostalgia del campo ma si augura di tornare solo quando "la salute generale di tutti è garantita, solo allora inizieremo a riprendere la nostra vita di tutti i giorni".

Lukaku parla dell'intesa con Lautaro - "la comunicazione è fondamentale" -, del momento più bello vissuto in nerazzurro - "il primo gol: è stato l'inizio di tutto" - e del piacere di "giocare in un San Siro esaurito: è grandioso, lo adoro".

L'amore dell'attaccante per l'Italia parte da lontano, dall'esperienza al torneo di Viareggio nel 2009 che "mi ha fatto venire ancora più voglia di giocare qui".

E se un giorno spera di tornare a vestire la maglia dell'Anderlecht come ha fatto Kompany, quando gli chiedono di un possibile ritorno in Premier chiude la porta o quasi: "Non penso". Infine le differenze fra Italia e Inghilterra: "Qui tatticamente è un esame ogni settimana, in Premier si gioca a una velocità più alta".