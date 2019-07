Lukaku? No, grazie. La rabbia dei tifosi della Juventus su Twitter: "Dybala non si tocca"

Mentre la trattativa per lo scambio tra Dybala e Lukaku tra Juventus e Manchester United prosegue a oltranza, con il direttore sportivo Fabio Paratici che si è precipitato a Londra per parlare con l'agente dell'argentino, i tifosi bianconeri sfogano la loro rabbia sui social per un'operazione che - a loro dire - non ha alcun senso. Basta dare uno sguardo a quanto accade su Twitter per rendersi conto dello stato d'animo dei sostenitori della Juve: Dybala, nonostante sia stato protagonista di una stagione non particolarmente esaltante, è un giocatore che in nessun caso deve essere messo sul mercato, a maggior ragione se il suo sacrificio si rende necessario per arrivare a un giocatore (Lukaku) considerato inutile. L'umore degli juventini si è concretizzato in un hashtag (#DybalaNonSiTocca) che sta spopolando su Twitter. Di seguito alcuni dei posti più significativi.

