Lukaku: "Razzismo da affrontare seriamente. Inter? Sono più forte dopo l'esperienza a Manchester"

Dal Dubai Sports Conference, dove è stato premiato Cristiano Ronaldo come miglior giocatore dell’anno, ha parlato anche Romelu Lukaku, che ha lanciato un altro segnale contro il razzismo. L’attaccante dell’Inter ha parlato anche della sua esperienza in Italia, dopo quella in Inghilterra con il Manchester United.

Sul razzismo

" È una cosa cattiva, brutta, va affrontata in modo serio. Beneficenza? Non sono andato in Congo per 23 anni e voglio andarci per vedere cosa fare. Per ora abbiamo contribuito alla creazione di una scuola calcio "

Da Manchester all’Inter

" Il periodo lì mi ha reso più calmo. Non guardo la cosa in maniera negativa, mi ha davvero aiutato mentalmente ad essere pronto, a preparare me stesso. Mi ha davvero aiutato mentalmente a essere pronto, a crescere come giocatore e come persona. L’esperienza per me è stata piacevole. Non la vedrò mai come una brutta esperienza, perché mi ha aiutato ad essere dove sono oggi. Chiaramente adesso l’Inter beneficia di tutte queste cose, dal punto di vista sportivo che fuori. Io mi sono preparato molto e sono molto più calmo. Nella mia testa, c’è molta più serenità e compostezza. Sono una persona che quando le cose non vanno bene io lo mostro attraverso tanta rabbia. Sono più forte dopo l’esperienza al Manchester United "

Poi Lukaku sulla gestione dei social

" I social media sono canali per mostrare la mia vita fuori dal campo, presentarmi positivamente e influenzare i giovani in questo campo. Gestisco io stesso le piattaforme di comunicazione, col prezioso supporto di un team che dall'Italia e dall'America mi invia immagini, ma scelgo io il testo e lo pubblico. Voglio essere creativo. Cerco di essere positivo, indipendentemente dai risultati. Non cerco messaggi negativi, devi avere credibilità, i follower devono rendersene conto, devi mostrare che fai del tuo meglio "