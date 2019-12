Lukaku: "Razzismo? Porto la mia rabbia sul campo, dico ciò che penso e continuo a lottare"

"Di fronte ai razzisti mi sono sempre detto di segnare, vincere e tornare a casa. Mi sono confrontato tante volte con questa situazione: porto la mia rabbia sul campo. Devi andare avanti sempre più forte, devi continuare a lottare". Parole di Romelu Lukaku che, intervistato dal New York Times, traccia il bilancio della sua prima esperienza italiana sia dentro che fuori dal campo. Inevitabile, purtroppo, partire dagli episodi di razzismo che l'hanno visto suo malgrado protagonista più volte da inizio stagione: "Il mio rammarico è non avere fatto abbastanza, ma ho sempre detto ciò che penso. Se qualcosa mi passa per la testa mi alzo e parlo". Lukaku parla anche di calcio giocato e non rinuncia a togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

"Non si parla mai delle mie qualità"

" Non si parla mai delle mie qualità quando vengo paragonato ad altri attaccanti. Il mio dribbling nell'uno contro uno è buono, so fare il doppio passo e so dribblare l'avversario. Su di me è sempre stato un "sì, ma... Segnai al Real Madrid nella Supercoppa Europea, ma sbagliai anche un gol e tutti parlarono solo del mio errore. Nella mia prima partita in Premier League segnai contro il West Ham e fu la stessa cosa. Un anno allo United ha cancellato gli 8 precedenti in Inghilterra "

La confidenza di Cristiano Ronaldo

" Ronaldo mi ha detto subito che il campionato italiano è il campionato più difficile a livello difensivo. E se lo pensa lui che è difficile, vuol dire che lo è davvero. È più difficile rispetto all'Inghilterra: là il calcio è più intenso, qui è tutto schemi "