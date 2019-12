Lukaku risponde al Corriere dello Sport: "Black Friday? Uno dei titoli più stupidi di sempre"

Black Friday con Lukaku e Smalling? Il titolo del Corriere dello Sport ha fatto indignare in tanti, per l’ennesimo caso di razzismo contro i giocatori di colore della Serie A. Nel pomeriggio la Roma e il Milan hanno deciso di negare il pass in sala stampa ai giornalisti del Corriere dello Sport, ed ecco che a rispondere è direttamente Lukaku che ha definito ‘stupida’ la prima pagina del quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni.

" Invece di concentrarsi su una sfida tra due squadre, il Corriere dello Sport ha partorito uno dei titoli più stupidi che abbia mai visto nella mia carriera. In questo modo si continua ad alimentare il pensiero negativo e il problema del razzismo. Il segreto è l'educazione. Voi ragazzi del Corriere dello Sport potete fare molto meglio di così. E grazie a tutti i tifosi e a tutti agli altri giornalisti che aspettano la partita di domani. Forza Inter "