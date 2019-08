Lukaku subito a segno al debutto con l'Inter: l'aveva fatto anche con Wba, Everton e United

Lukaku non perde il vizio! Al 60’ arriva il primo gol del belga con la maglia dell’Inter, lanciando i nerazzurri sul momentaneo 3-0 contro il Lecce nel posticipo della 1a giornata di Serie A. Non è la prima volta che il classe ’93 segna al debutto in campionato con la nuova maglia: è la quarta dopo West Bromwich Albion, Everton, Manchester United e appunto l’Inter.

18 agosto 2012: West Bromwich Albion-Liverpool 3-0

Ceduto dal Chelsea in prestito al Wba, Lukaku comincia alla grande il suo anno al The Hawthorns con un gol nel 3-0 al Liverpool. È agosto ma il West Bromwich parte alla grande triturando i Reds: il belga firma la rete del tris al 77’ che vale l’umiliazione per la squadra di Brendan Rodgers. In quella stagione, Lukaku collezionerà 17 gol in Premier League in 35 presenze.

21 settembre 2013: West Ham United-Everton 2-3

Ad agosto 2013, il Chelsea lo cede ancora, questa volta a titolo definitivo all’Everton. Il suo debutto è in casa del West Ham United e Lukaku è subito decisivo con il gol del 3-2 all’85’. I tifosi dei toffees si innamorano subito di lui: all’Everton collezionerà 87 gol in 166 presenze (in tutte le competizioni).

13 agosto 2017: Manchester United-West Ham United 4-0

Ad agosto 2017 il suo debutto col Manchester Manchester United con il West Ham. Gli hammers portano bene perché i Red Devils vincono con un secco 4-0 all’Old Trafford e Lukaku firma una doppietta che vale l’1-0 e il 2-0. Sembra una luna di miele annunciata, con il belga che segnerà 16 gol in 34 presenze in quel campionato.

Video - Lukaku si presenta: "Inter per tornare a vincere, Conte miglior tecnico al mondo" 01:12

26 agosto 2019: Inter-Lecce

Lotta, apre gli spazi, va in transizione mettendo in difficoltà tutta la difesa del Lecce. Al 60’ arriva anche il gol del debutto con un tap-in vincente a beffare un Gabriel non perfetto. È iniziata l’era Lukaku...