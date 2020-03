Malagò attacca: "Alcuni campionati fermi, altri no. Il calcio non può avere regole diverse"

Continua la confusione nel mondo del calcio e dello sport in generale. Campionati che si fermano in maniera integrale, altri che rinviano partite solo parzialmente. A seguito dell'ultimo Decreto governativo e della parole di Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, si è tentato di sospendere la 26a giornata di calcio con Parma-SPAL iniziata 75 minuti dopo in attesa di prendere una decisione. In serata è intervenuto anche Giovanni Malagò, presidente del CONI, che si è detto sicuramente dubbioso su questo trend: alcuni campionati vanno avanti, altri no.

La Lega Serie A può essere commissariata

" Oggi il consiglio di Lega ha preso una decisione non recependo l'invito di Spadafora, una decisione permessa dal Dpcm. Martedì o la FIGC conferma la decisione della Lega assumendosi la responsabilità o deve esprimere la contrarietà commissariando di fatto la Lega di A. [Giovanni Malagò a Che tempo che fa] "

"Il calcio non può avere regole diverse dagli altri sport"

" Io posso dargli una mano, dico solo che tutti quanti devono andare verso la stessa direzione. Non è che il calcio può avere regole diverse dagli altri sport di squadra. Se è giusto fermare la Serie A di calcio? Io credo che tutti gli sport di squadra, dal calcio alla pallacanestro, dalla pallavolo all'hockey e a tutti gli altri, debbano andare nella stessa direzione. Domani lavorerò a questo scopo. Chiamerò i presidenti delle federazioni degli sport di squadra per questo. La Serie A è organizzata dalla Lega, ma la Lega opera su delega della federazione. Dunque... "