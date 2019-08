Malcom allo Zenit e ironia social sulla Roma. I giallorossi rispondono: "Orgogliosi di averti avuto"

È ufficiale il trasferimento di Malcom dal Barcellona allo Zenit San Pietroburgo. I due club hanno trovato un accordo per 40 milioni più 5 di bonus, più una percentuale su un’eventuale vendita futura dell’attaccante brasiliano. Il giocatore era stato accostato alla Roma, anzi aveva già trovato l’accordo con i giallorossi ed era in partenza per l’Italia, fino all’incredibile virata verso Barcellona dove però non ha brillato: 4 gol in 24 presenze in tutte le competizioni, compreso un gol in Champions all'Inter.

Il Tweet di benvenuto dello Zenit è surreale: c’è un video con tutte le maglie vestite dal giocatore brasiliano in carriera. Roma compresa, dal 22 al 23 luglio 2018.

La risposta della Roma non si è fatta attendere, con i giallorossi che hanno usato un po’ di ironia...

" Ultra orgogliosi di averti avuto con noi Malcom. Adesso andrai a portare tutta la tua grandezza nella Russian League. Buona fortuna allo Zenit "

Lo Zenit continua: "avete qualche highlights da poter usare?"