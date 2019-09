Maldini: "I derby più emozionanti? I due di Champions League"

" La differenza è enorme, non c'è partita. Se non giochi ti prepari per vederla e a livello di stress è molto più impattante "

Così Paolo Maldini, leggenda del Milan, parla da dirigente del Derby della Madonnina in programma sabato sera a San Siro. Da calciatore Maldini ha giocato 56 Derby di Milano, il primo nel 1985, vincendone alcuni di importanza capitale come quelli europei delle stagioni 2002/03 e 2003/04. L'ex capitano rossonero è il calciatore che ha collezionato più presenze nella storia della stracittadina milanese davanti a Javier Zanetti (46) e ha numerosi ricordi degli incontri con i nerazzurri. Ora, per sua stessa ammissione al sito del club, viverlo dagli spalti nelle vesti di dirigente è paradossalmente più stressante che in campo.

" E' sempre una grande emozione, ma grazie a Dio l'importanza di questo Derby non è superiore all'importanza di vincere qualcosa nella stagione. In altre città il Derby è più importante perchè le due squadre non sono arrivate ad obiettivi ancora più alti rispetto ad una partita singola. I Derby da calciatore sono stati tutti diversi: i primi non giocati tutti al 100%, perchè è più difficile giocarli a 19 anni rispetto a quando ne hai 35 "

Sui Derby che ricorda con maggior piacere, Maldini non ha avuto dubbi:

" In tutti questi Derby ci sono state emozioni varie, forse quelli più emozionanti sono stati i due di Champions League. Vincere una semifinale giocata in sei giorni, andare in finale e vincere la coppa. E' il risultato finale che conta, quelli sono stati i più intensi "

Infine, il rapporto con la tifoseria:

" Il calore di una tifoseria, anche se esigente, come quella del Milan si sente sempre. Ho vissuto buona parte dei miei anni per vincere qualcosa e il tifo è sempre stato una parte importante "