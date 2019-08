Uno dei giocatori che potrà uscire dalla Juventus in questa sessione di mercato è sicuramente Mario Mandzukic, ma il croato non farà ritorno al Bayern Monaco come si era discusso nelle ultime settimane. A rivelarlo è la Bild che dichiara chiuso il mercato dei bavaresi dopo gli acquisti di Coutinho, Cuisance (dal Borussia Mönchengladbach per 12 milioni) e Perisic (dall’Inter per 5 milioni per il prestito più 20 per il riscatto) dell’ultima settimana. E dire che la trattativa era ben avviata, ma il Bayern ha trovato quel che cercava grazie agli esuberi di Barcellona e Inter.

Niente da fare quindi per Paratici che sta riscontrando diverse difficoltà a piazzare i vari giocatori in uscita (Dybala, Higuain, Rugani, Mauidi ecc). La cessione di Mandzukic sarebbe stata ideale per togliere un altro ingaggio pesante a bilancio, considerando che il croato ha rinnovato in bianconero il 4 aprile scorso con tanto di aumento dello stipendio