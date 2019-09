Salta la trattativa per il trasferimento di Mario Mandzukic in Qatar. Con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, l'Al Rayyan ha infatti annunciato di avere interrotto le trattative per il 33enne attaccante croato, finito ai margini della rosa di Maurizio Sarri. A questo punto diventa sempre più probabile la sua permanenza alla Juventus almeno fino al mercato di gennaio. La decisione del club qatariota appare una logica conseguenza della ferma posizione di Mandzukic, mai del tutto convinto di proseguire la sua carriera in Qatar dove il mercato - ricordiamo - chiude nella giornata di lunedì 30 settembre. L'ambizione del croato sembra quella di temporeggiare fino alla prossima finestra di mercato e cercare di strappare un contratto in un club europeo (la Premier League rimane il suo obiettivo principale).

Per Mandzukic finora zero presenze

In questo primo scorcio di stagione Mandzukic non è ancora sceso in campo con la maglia della Juventus. Il giocatore non è stato convocato per le ultime 2 sfide contro Brescia e Spal, non era stato preso in considerazione da Sarri nemmeno per il match pareggiato 0-0 contro la Fiorentina e aveva assistito dalla panchina ai successi contro Parma, Napoli e Verona.