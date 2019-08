Un 4-0 che svilisce. Ok la polemica arbitrale, ma resta poco da salvare per gli uomini di Carlo Ancelotti in quel del Michigan Stadium. Una squadra che fatica a segnare e che ha faticato ad uscire dalla propria metà campo, stretta nella morsa del pressing (e del gioco) del Barcellona, con un de Jong già decisivo nello scacchiere di Valverde. Manolas ha retto per un'ora, si è rivisto Allan, male invece i vari Hysaj, Verdi, Mertens, Elmas, Fabian Ruiz ecc. Detto questo: ma chi era il guardalinee per non vedere il fuorigioco nei primi due gol del Barcellona?

Chi sale

Kostas MANOLAS - Nel primo tempo è stato perfetto in ogni sua uscita, in ogni sua giocata, in ogni suo intervento. Non vediamo l'ora di vederlo in coppia con Koulibaly. Nella ripresa, dopo un lavoro infinito, anche lui salta con un errore che vale il 4-0 di Dembélé, ma per un'ora è stato bravissimo tra le voragini lasciate in giro dal Napoli.

Manolas - Napoli-Barcelona - Friendly 2019 - Getty ImagesGetty Images

Marques ALLAN - Prima partita per lui in questa stagione, tanto che Ancelotti lo toglie dopo 45 minuti. Qualche sbavatura, ma alla fine regge il centrocampo per tutto il primo tempo. Tolto lui, è addio Napoli con il Barça che ha fatto quello che ha voluto.

Chi scende

Simone VERDI - In attacco o a centrocampo, le cose non cambiano. Avulso dal gioco del Napoli. Peccato per quel assist mai concretizzato visto l'errore sotto porta di Fabian Ruiz. Non basta comunque per salvarsi: Verdi è sempre più lontano da Napoli.

Simone Verdi - Napoli-Barcelona - Friendly 2019 - Getty ImagesGetty Images

Elseid HYSAJ - Non è che soffra le sortite offensive di Alba, ma l'albanese non riesce a 'lavorare' in sincro con il resto della difesa. Qualche sbavatura con il fuorigioco, non impeccabile sulle diagonali. Meno male che c'era Manolas...

Dries MERTENS - La presenza di Verdi ha contagiato anche Mertens. Il belga faticava a trovare la giusta posizione in campo, un po' perché davanti aveva - comunque - la difesa del Barcellona, un po' perché si pestava i piedi con Verdi. Ha avuto anche una chance, ma si è fatto rimontare da Lenglet. Un po' fuori forma, un po' svogliato. Serve il miglior Mertens se il Napoli vuole aspirare a qualcosa...