Marash Kumbulla: quale squadra dovrebbe acquistarlo e perché?

Se l’Hellas Verona di mister Ivan Juric ha la quarta difesa del campionato – ad appena tre “lunghezze” dalla Lazio capolista in questa speciale classifica – una parte del merito va senz’altro riconosciuta a Marash “Max” Kumbulla, difensore centrale 20enne destinato a infiammare la finestra estiva di calciomercato. Insieme a Rrahmani e Gunter, l’albanese con cittadinanza italiana ha blindato la retroguardia di Juric e ora ha ben donde di guardarsi in giro: il centrale roccioso e affidabile è merce rara e Max sembra avere le stimmate del campione. Le pretendenti non mancano, a cominciare da qualche big del nostro campionato.

" Nell'ultimo periodo si formano difensori che sono bravi nella prima costruzione ma hanno lacune in fase difensiva. Kumbulla invece è un difensore 'difendente', la prima cosa che pensa è difendere la propria porta e non prendere goal. Anche per caratteristiche fisiche Kumbulla mi ricorda un po' il primo Giorgio Chiellini (Balzaretti @DAZN) "

Inter: restyling dietro

L'Inter di Conte è a caccia di un sensibile restyling là dietro: se parte Godin l’indiziato numero uno per rinfoltire il reparto è proprio Kumbulla: roccioso sì, centrale vecchia maniera per certi versi, ma tutt’altro che “ruvido” quando si tratta di contribuire all’impostazione dalla prima linea. Il destro, insomma, è piuttosto educato. Conte si sfrega già le mani: dopo Bastoni avrebbe a disposizione un’altra potenziale sicurezza per il futuro. NB: per lui bisogna sborsare una cifra oscillante tra i 20 e i 25 milioni; potrebbe essere un affare.

Napoli pronto a tornare alla carica

Ma come, Kumbulla non era già del Napoli? No, i partenopei hanno da tempo ufficializzato il compagno di squadra Rrahmani ma non sono riusciti a chiudere per il difensore albanese. Orfana di Albiol, la difesa azzurra ha traballato senza soluzione di continuità e pare scontato che punti a rinforzare l’organico assicurandosi qualche centrale di sicuro rendimento. Il nazionale albanese (sotto l’egida del ct Edy Reja) farebbe comodo eccome a Gattuso nella caccia ai primi piazzamenti del massimo campionato italiano: i palloni alti sono roba sua, dall’alto dei sui 190 centimetri, e nell’economia della lotta Champions un paio di “golletti” su scorribanda offensiva non guasterebbero.

Report statistico di Kumbulla (Fantacalcio/Opta)

Presenze da titolare: 18

Minuti giocati: 1460

Gol: 1

Respinte difensive: 53

Percentuale di passaggi completati: 84,2%

Percentuale duelli aerei vinti: 64,5%

Cartellini gialli/rossi: 4/1

Gli outsider: Fiorentina e Lazio… E poi?

I sondaggi per il calciatore nato a Peschiera del Garda e cresciuto nel settore giovanile del Verona li hanno effettuati anche Fiorentina e Lazio, anche se al momento paiono più defilate rispetto a Inter e Napoli. Non sono da escludersi, tuttavia, colpi di scena quali l’inserimento di qualche “incomoda”, magari proveniente da campionati esteri: torniamo a sottolinearlo, i difensori centrali “predestinati” sono merce rara e come tale molto appetibile. Situazione da monitorare giorno per giorno.