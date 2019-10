Marchisio: "Allenatore? Non escludo nulla. Felice per la n°8 a Ramsey"

"Se mi piacerebbe diventare un allenatore? Non ho escluso nulla, ma per il momento non ho deciso cosa farò". Parole di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e da poco ritiratosi dal calcio giocato. Il 'Principino' si è raccontato in un'intervista al 'Daily Mail'.

"Se mi sarebbe piaciuto giocare in Inghilterra? Da ragazzo, due dei miei giocatori preferiti, Steven Gerrard e Frank Lampard, giocavano lì, quindi per me era normale seguire la Premier League", ha spiegato l'ex bianconero. "Il ritmo e la fisicità delle partite mi hanno sempre affascinato. Oltre al concetto secondo cui i tifosi sono la cosa più importante. Loro chiedono di vedere la maglietta sporca di sudore, come simbolo della battaglia sul campo".

"Vicino a passare a una squadra inglese? In passato - ha rivelato - c'è stato interesse da parte del Manchester e del Chelsea, ma trascorrere tutta la mia carriera alla Juventus è stata la mia priorità come giocatore".

Ad ereditare la maglia numero 8 di Marchisio è stato Aaron Ramsey, uno dei nuovi volti della stagione bianconera. "E' nelle migliori mani. Ramsey è un giocatore fantastico. Le mie preferenze erano due, Ramsey o un giocatore del vivaio arrivato in prima squadra", ha commentato l'ex centrocampista.