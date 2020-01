Marcos Alonso costa troppo: l'Inter vira su Ashley Young per il ruolo di esterno

Continuano le operazioni di mercato per l’Inter, tra l’asse con Barcellona per Vidal e quello con Londra per Eriksen. I nerazzurri puntano anche ad un laterale di spinta per la fascia sinistra: Antonio Conte aveva chiesto uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso, già allenati al Chelsea, ma i blues hanno risposto in maniera negativa. L’ex Roma non è sul mercato, per prendere lo spagnolo servirebbero 40 milioni.

Riallacciati i rapporti con il Manchester United

Dopo gli affari estivi con lo United per Alexis Sanchez e Lukaku, l’Inter torna a parlare con i Red Devils, questa volta per Ashley Young. Il capitano del Manchester United ha già detto di sì, ammaliato dal progetto tecnico di Antonio Conte. Il classe ’85 arriva a buon mercato, considerando che ha un contratto fino a giugno 2020.