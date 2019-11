Mario Balotelli non convocato per Roma-Brescia: Grosso lo lascia a casa

Il Brescia ha reso noto l'elenco dei 19 convocati per la sfida di campionato contro la Roma (in programma domenica all'Olimpico alle 15). Dopo l'ultimo caso che ha coinvolto Mario Balotelli, cacciato dall'allenamento in settimana, mister Fabio Grosso ha deciso di lasciare a casa l'attaccante. Di seguito la lista completa:

Portieri: Joronen, Alfonso

Difensori: Sabelli, Chancellor, Cistana, Mangraviti, Magnani, Martella

Centrocampisti: Tonali, Ndoj, Zmrhal, Morosini, Bisoli, Romulo

Attaccanti: Spalek, Donnarumma, Torregrossa, Ayé, Matri

" Non voglio minimizzare la situazione, ma a volte vengono fuori cose ingigantite inutilmente. I risultati arriveranno solo se sapremo portare avanti valori comuni. Io credo molto nel livello degli allenamenti e non mi piace se qualcuno condiziona anche i compagni "

Così Fabio Grosso, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parla dei problemi avuti in settimana con Mario Balotelli.

" In quel momento ho preferito mettere Mario da parte ed è tutto finito lì. Qualunque cosa succeda a lui viene subito ingigantito e questo non lo aiuta. A me piacerebbe poterlo aiutare, ma il lavoro spetta a lui che deve mettersi a disposizione dei compagni perché ne ha tutte le qualità "

Alla domanda se porterà Balotelli a Roma, Grosso non si era sbilanciato:

" Questo preferirei dirlo prima a lui "