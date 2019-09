Mario Balotelli segna contro il Napoli e torna al gol in Serie A dopo 1468 giorni

Alla sua seconda presenza con la maglia del Brescia, Mario Balotelli si è sbloccato: trafiggendo Ospina con un colpo di testa su corner dalla destra battuto da Tonali, Super Mario ha firmato la sua prima rete con le Rondinelle con cui aveva esordito martedì al Rigamonti nel match valido per il turno infrasettimanale contro la Juventus. Balotelli è tornato al gol in Serie A dopo un'astinenza che durava da poco più di 4 anni, per la precisione da 1468 giorni. La sua rete più recente nel nostro campionato risaliva infatti al 22 settembre 2015 quando, con la maglia del Milan, aveva aperto le marcature su punizione in una partita che si era conclusa con il successo per 3-2 della formazione rossonera all'epoca allenata da Sinisa Mihajlovic.

Per Balotelli i gol in Serie A sono 48

Per Balotelli si tratta del 48esimo gol in Serie A in carriera: i primi 20 li ha segnati con la maglia dell'Inter dal 2007 al 2019, 26 con il Milan da gennaio 2013 a giugno 2014 e un altro con i rossoneri al suo ritorno nella stagione 2015-16. E ora Super Mario ha fatto 48 al San Paolo contro il Napoli. L'ultimo gol di Balotelli in Italia risale invece all'1 marzo 2016: a San Siro segnò il definitivo 5-0 a San Siro in Milan-Alessandria, semifinale di ritorno di Coppa Italia.