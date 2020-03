Marotta: "Amarezza passata. Mercoledì decideremo per Juve-Inter e per un campionato regolare"

Le ipotesi si rincorrono e si deve attendere ancora qualche giorno per capire quando si giocherà Juventus-Inter. Dopo il no dei nerazzurri a mercoledì 4 marzo, avanza l'ipotesi di lunedì 9 marzo, con l'intera 27a giornata che slitterebbe al 13 maggio (turno infrasettimanale). Possibilità che soddisfa maggiormente i dirigenti dell'Inter, anche se nulla è ancora definito. Una decisione verrà preso proprio mercoledì 4 marzo, durante il consiglio straordinario della Lega Calcio. Marotta, intanto, ha sbollito dopo le dichiarazioni del mattino, quando aveva definito “falsato” il campionato in corso.

" L'amarezza per il modo in cui si è arrivati alla decisione è passata. Ma era un'amarezza non solo dei dirigenti o dei tifosi dell'Inter, bensì di tutte le squadre coinvolte, che sono 10. Normale ci fosse un po' di inquietudine "

Intervento di Malagò decisivo

" L'intervento di Malagò è stato giudizioso per fare chiarezza in un momento caotico. Dopo l'improvvida decisione di sabato della Lega Calcio, l'Inter ha chiesto il Consiglio informale di domenica mattina per convocare un'assemblea straordinaria dove la Lega faccia due-tre proposte per i recuperi, tra le quali quella che prevede Juventus-Inter il 9 marzo, e poi valuteremo. Giusto che sia poi l'assemblea a prendere una decisione perché è giusto che il campionato vada avanti con regolarità "

Cambio di decisione che ci aveva spiazzato

" Il risentimento personale e quello dell'Inter sono arrivati dopo il cambio di idee tra giovedì e sabato. C'è stato un repentino cambio di marcia che ci ha spiazzato. Sospetti di pressioni su Dal Pino tra giovedì e sabato? Sarebbe stato meglio convocare un consiglio straordinario per avere una decisione di concerto, come è avvenuto domenica. Le motivazioni non le ha spiegate e non le ho ancora capite. Perché è stato disatteso in sole 48 ore ciò che era stato chiesto dalla Lega Serie A al Governo? "

Si dovrà prendere una decisione in fretta

" Vogliamo arrivare a una decisione il prima possibile, anche per far ripartire squadre e allenamenti. Mercoledì sono certo che troveremo un percorso chiaro e definitivo al di là dell'emergenza del Paese, sappiamo che prima di tutto viene la salute dei cittadini e degli addetti ai lavori "