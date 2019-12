Marotta apre a Vidal: "E' un profilo che seguiamo. Sensi? Nulla di grave"

L’amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la SPAL toccando tanti temi. Dal pareggio della Juventus che apre all’Inter la possibilità di sorpasso in classifica al mercato, con l’apertura – dopo tante voci – su Arturo Vidal.

"Pressioni dopo il pareggio della Juventus non ne abbiamo, siamo abituati a questo e dobbiamo essere concentrati sulla partita di oggi: c'è un campo non perfetto a causa della pioggia, un avversario ostico. Pensiamo a noi. Se è un esame di maturità? Gli esami si fanno ogni domenica, indipendentemente contro chi si gioca: bisogna essere sempre motivati e concentrati, sono certo che Conte saprà tenere la motivazione molto alta. È un momento difficile per noi a causa di qualche infortunio di troppo a centrocampo, ma i calciatori che l'allenatore metterà in campo saranno in grado di non far sentire le assenze".

Su Conte e la gara

"Conte è un bravissimo professionista, uno dei migliori allenatori: sa quando usare bastone o carota. Lui prepara al meglio tutte le gare, sa cosa fare".

Su Vidal arriva l'apertura

"Arturo è un giocatore molto importante nello scenario mondiale, un calciatore al quale siamo legati io e Conte per bellissimi tempi trascorsi. Abbiamo una grande considerazione di lui, non è un caso che ci siano tante squadre a seguirlo. Ma è del Barcellona, in una convergenza positiva dei pensieri si potrebbe anche fare. Il centrocampo è un po' in sofferenza, abbiamo una rosa ristretta".

Su Sensi e le sue condizioni

"Ha problematiche muscolari, stiamo cercando d'identificare meglio. Faremo degli approfondimenti in settimana, ma sono fiducioso: non si tratta di nulla di grave".