Una settimana e spiccioli di mercato dalla fine del calciomercato e il Milan deve ancora trovare un partner d’attacco per Krzysztof Piatek. Il nome buono resta quello di Angel Correa dell’Atletico Madrid anche se il dt rossonero Ricky Mascara, alla vigilia della sfida contro l’Udinese, raffredda la pista bollando le voci come congetture della stampa. Dichiarazione di circostanza oppure il mercato in entrata del Milan è davvero da considerarsi chiuso qui?

" Correa è una suggestione alimentata dalla voglia di fare acquisti importanti. Ma noi vogliamo fare acquisti funzionali, li abbiamo fatti, e siamo contenti dell'organico. E' completo e pronto ad un campionato competitivo. "

Massara ha anche fatto il punto della situazione riguardo a Suso e ad Andre Silva, in predicato di andare via ma ancora nei ranghi del Milan.

" Silva è pronto a giocare, è concentrato come tutti noi. Oggi ci prendiamo un break dal mercato. E' un attaccante completo, che non ha ancora espresso le sue qualità e siamo convinti che possa ancora dare tanto al Milan. Suso è un giocatore forte e vogliamo tenerlo certamente. Poi il mercato è sempre aperto e lascia spazio alla fantasia. "