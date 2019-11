Zlatan Ibrahimovic al Milan è "una suggestione irresistibile ma rimane tale". Almeno per il momento.

Così il ds rossonero Ricky Massara, intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla gara contro il Napoli ha commentato così il possibile sbarco dello svedese a gennaio, sempre più probabile alla luce dell'incontro con Mino Raiola per il 38enne attaccante ex Los Angeles Galaxy.

" E' un grandissimo campione che ha già scritto pagine importanti per questo club. Normale sia una suggestione irresistibile ma rimane tale. Sul mercato avremo un confronto con Pioli" "

Per quanto riguarda il futuro di Donnarumma, invece, Massara è sereno: "Donnarumma è tranquillo, per noi è un giocatore importante, ha sempre fornito prestazioni di alto livello e ha ancora un anno e mezzo di contratto, non siamo preoccupati". Massara, infine, ha parlato di "momento delicato", con una "classifica che non piace" e ha chiesto alla squadra di tornare "su livelli accettabili".