Che il presidente Cellino abbia una vera e propria passione per i nomi da copertina, non ci sono dubbi. E così, dopo aver messo a segno il sensazionale colpo Mario Balotelli, il Brescia raddoppia: al Rigamonti arriva un'altra vecchia volpe della Serie A come Alessandro Matri. Operazione imbastita nelle ultime ore con il Sassuolo e annunciata ufficialmente dal neopromosso club lombardo, a pochi minuti dalla conclusione della finestra estiva di mercato.

" Il Brescia Calcio annuncia con soddisfazione l'arrivo di Alessandro Matri, ex attaccante della Nazionale del Cagliari e del Milan. Matri ha segnato quasi 100 gol in Serie A. "

Matri lascia il Sassuolo dopo tre stagioni, nelle quali ha messo a segno 13 reti in 73 presenze. Il Brescia, vincente a Cagliari e superato dal Milan nelle prime due giornate di campionato, si affida a lui per navigare tranquillamente i mari tempestosi della Serie A. Quanto alla strana coppia Matri-Balotelli, non è una novità assoluta vederli assieme: i due hanno fatto parte della rosa del Milan nella prima parte della stagione 2013/14, prima che Matri si trasferisse a Firenze.

Preso anche Romulo

Nella stessa giornata, il Brescia ha annunciato anche l'arrivo dal Genoa di Romulo. L'italo-brasiliano riempie dunque le valigie per la seconda volta in pochi mesi, dopo aver militato nella Lazio nella seconda metà dello scorso campionato. Il comunicato del club:

" Importante rinforzo per il Brescia Calcio che annuncia l'arrivo di Romulo Souza Orestes Caldeira dal Genoa Cricket and Football Club. Romulo ex giocatore di Juventus, Lazio e Genoa assicurerà qualità ed esperienza. "