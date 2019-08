Mauro Icardi avrà la 7, l'Inter comunica i numeri ufficiali; 10 a Lautaro

Mauro Icardi ha chiesto e ottenuto di indossare la maglia numero 7 in vista della prossima stagione. L'Inter ha comunicato la lista dei numeri ufficiali ed effettivamente la #7 è appannaggio del bomber separato in caso che quindi la "mollerà" solo in caso di cessione. Il numero, lo ricordiamo, è quello prediletto da Alexis Sanchez, attaccante vicino all'approdo alla Beneamata. Tra le maglie più pesanti #2 assegnata a Diego Godin, #9 a Lukaku e #10 a Lautaro Martinez.

La lista completa

1. Samir Handanovic

2. Diego Godin

5. Roberto Gagliardini

6. Stefan De Vrij

7. Mauro Icardi

8. Matias Vecino

9. Romelu Lukaku

10. Lautaro Martinez

11. Federico Dimarco

12. Stefano Sensi

13. Andrea Ranocchia

15. Joao Mario

16. Matteo Politano

18. Kwadwo Asamoah

19. Valentino Lazaro

20. Borja Valero

23. Nicolò Barella

27. Daniele Padelli

29. Henrique Dalbert

30. Sebastiano Esposito

31. Lorenzo Pirola

32. Lucien Agoumé

33. Danilo D'Ambrosio

37. Milan Skriniar

46. Tommaso Berni

77. Marcelo Brozovic

87. Antonio Candreva

95. Alessandro Bastoni