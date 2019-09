Mazzarri: "Gol della Sampdoria da annullare, per 50 minuti grande Toro"

" Abbiamo fatto più noi la gara che loro, era una gara da pareggio ma un episodio ha fatto girare la partita a loro favore. Un Var più attento avrebbe visto che sul rinvio a Lyanco è stato spostato il piede con cui stava calciando "

Walter Mazzarri non ci sta e al termine della gara persa contro la Sampdoria in campionato torna sull'episodio del gol dei blucerchiati, a suo avviso da annullare. "Sta per calciare, si vede che non la prende per niente, se tocchi il piede mentre sta calciando è fallo - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport - Per 50 minuti ho visto una grande partita del Toro".

Rispetto al match con il Lecce "ho visto una grande reazione, la squadra ha lottato, ad oggi abbiamo sbagliato clamorosamente solo la partita con il Lecce - ha concluso - Noi dobbiamo avere più fame degli altri, tutte le piccole possono metterti in difficoltà, è un campionato molto interessante quest'anno rispetto agli ultimi".