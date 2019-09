Mazzarri: "Il VAR non lo commento, guardo la prestazione e sono molto deluso"

Mazzarri, allenatore Torino

"Chiedo scusa ai tifosi. Sono stati eccezionali, nonostante la prestazione negativa. Ci hanno aiutati, ma oggi abbiamo sbagliato quasi tutto. Forse anche in settimana, con i nazionali arrivati all'ultimo da ogni parte del mondo. Ma questo è successo a tutti...".

"Andavamo troppo piano eravamo troppo svagati e sottotono. Ho sbagliato io. Non sono riuscito a far capire loro che il Lecce è una squadra che corre. Almeno tre o quattro giocatori non erano loro. Ma la colpa è mia, li ho scelti io".

"Se fai girare la palla lentamente, non prendi iniziative e quando devi puntare torni indietro, vuol dire che non hai lucidità. Questa squadra ha esperienza, bastava concentrarsi su quello che abbiamo fatto quasi sempre. Il primo gol l'abbiamo preso in una maniera che non esiste".

Poi sull'episodio del rigore non dato nel recupero: "Il Var non lo commento. Non mi interessa. Io guardo la prestazione e sono molto deluso. Il Lecce poteva farci anche il terzo gol. Questo non è il modo di stare in campo delle mie squadre".

Liverani, allenatore Lecce

"Nonostante oggi, la difesa del Torino resta comunque forte. E sono più i meriti nostri che i demeriti loro: abbiamo messo in grande difficoltà una squadra forte. Sono molto contento per questa vittoria". "Sapevamo che non saremmo stati brillanti fin da subito. Tanti giocatori sono arrivati negli ultimi giorni di mercato e altri dovevano recuperare la migliore condizione, ma stasera siamo stati bravi: stiamo crescendo, farlo contro una squadra come il Toro che ha già diverse partite sulle gambe è da elogiare. E Sirigu ha evitato più volte il nostro terzo gol".

Poi sulla chiave tattica che ha segnato il match: "Era fondamentale il nostro primo passaggio. Siamo stati bravi a trovare i giocatori tra le linee e a giocare di prima, oltre ad attaccarli sempre. Quando troviamo spazi diventiamo molto pericolosi".

Infine sull'episodio in area di rigore nel recupero: "Dobbiamo ancora abituarci al Var. Dico che c'è molto di più il secondo rigore, mentre quello concesso è inesistente".

Mancosu, attaccante Lecce

"E' veramente una notte magica. Sono state tre settimane dure, venivamo da delle brutte prestazioni, oltre che zero punti. Oggi invece abbiamo fatto una super prestazione, i punti sono meritati. Fa strano tornare qua e segnare di nuovo. A 18 anni era stata un'eccezione, ora vorrei che diventasse una regola, spero sia la strada giusta. La gara l'abbiamo preparata e interpretata bene, è stata una partita perfetta sul campo di una squadra molto forte. Ci porta grande entusiasmo".