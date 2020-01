Post partita burrascoso per Walter Mazzarri. Nonostante il successo di misura sul Bologna, il terzo di fila dopo quella all'Olimpico contro la Roma e in casa contro il Genoa nell'ottavo di finale di Coppa Italia, il tecnico granata si è reso protagonista di un vivace scontro verbale con Giancarlo Marocchi, opinionista di Sky. Alla domanda sulla contestazione dei tifosi, l'allenatore del Toro ha replicato in maniera piuttosto piccata.

" Non mettere zizzania Giancarlo, non rispondo su questo. Parliamo di calcio. Non c'entra nulla il calcio. Si viene da tre vittorie e parliamo di calcio. Abbiamo fatto 27 punti che valgono di più dell'anno scorso. La contestazione non centra niente con il calcio, ci sono altri meccanismi sotto, che non centra niente. Il mio futuro? Non ci penso, penso al Sassuolo e a fare il massimo con questa squadra [@Sky Sport] "

Mazzarri è sbottato anche con Simone Verdi che non ha gradito la sostituzione dopo un'ora di gioco (al suo posto è entrato Laxalt).

" Quando lo cambio (Verdi, ndr) c'è un motivo. Se comincia a perdere palla, come ha fatto all'inizio del secondo tempo, lo sostituisco: è un giocatore come gli altri e bisogna avere rispetto quando si viene sostituiti anche per gli altri, se la società guarderà l'atteggiamento che ha avuto lo multerà. Non ero contento della sua prestazione, gli avversari ripartivano dalle palle che perdeva lui. Se lui ha sbagliato nei comportamenti prenderà una multa come è giusto che sia [@Sky Sport] "