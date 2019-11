Mazzarri: "Se giochiamo da squadra vera diamo fastidio a tutti"

"Se facciamo il massimo e siamo squadra vera, sappiamo dare fastidio a tutti. L'abbiamo dimostrato. Quest'anno qualche volta con le grandi squadre e l'anno scorso spesso nel girone di ritorno abbiamo fatto bene". Così Walter Mazzarri, allenatore del Torino, presenta la sfida di domani sera contro l'Inter. "Se ci siamo ripresi? Nelle ultime due gare si è rivista la squadra dell'anno scorso", ha sottolineato il tecnico in conferenza stampa. Sullo stato di salute della squadra dopo la sosta: "Chi è stato qui ha lavorato bene in questi 15 giorni. La brillantezza dovrebbe essere aumentata. Giocatori sul pezzo? Credo di sì. Se dopo la sosta non sei al top hai rischi in più, inconsciamente. Ti carichi quando conosci i giocatori avversari e sai il valore dell'avversario".

"Io e Conte simili? Ho 9 anni più di lui. E' un grande allenatore e un gran lavoratore. Ha fatto una carriera incredibile. Confermo - ha aggiunto - che per lui ho grande stima e che cerchiamo di fare l'interesse della nostra squadra quando l'uno di fronte all'altro".

Mazzarri è un grande ex della sfida: "Il mio passato? Non ci penso proprio. Penso solo al mio club. Voglio dare più input ai miei giocatori. È una delle squadre più forti quindi ho preparato bene la partita contro l'Inter. Come faccio con le altre". Gli infortunati sono "Lyanco, Bonifazi, Laxalt, Falque, Millico. Domani capiremo le condizioni di Rincon e Baselli".

Mazzarri si è poi soffermato su alcuni singoli. "Verdi? Ogni giocatore si esprime bene se ha compagni che aiutano. Nell'ultima prestazione ha fatto un buon primo tempo poi è calato e l'ho tolto. A Brescia è stato uno dei giocatori importanti. Se sente il peso di essere l'investimento più caro dell'era Cairo? Un giocatore non ci deve pensare, deve pensare solo a giocare sfruttando le sue qualità. Io cerco di minimizzare quest'aspetto perché in allenamento e in campo non serve pensarci".

"Berenguer? E' molto in forma, potrebbe iniziare o subentrare. Domani decido. Millico? Si è fermato ma lo volevo convocare. Non sembra una cosa lunga". Quanto a Laxalt, "oggi correva e per questa gara ancora non può esserci", ha chiarito il mister granata. Per il ritorno di Iago Falque invece "ci vuole ancora tempo. Lui e Lyanco hanno il recupero più lungo". Mentre Bonifazi "dovrebbe rientrare la prossima settimana". Infine Mazzarri ha parlato del recente incotnro sul Var: "Di sicuro è stato utile. Sarebbe bello che ogni tanto un arbitro venisse a parlarci. In passtaro l'abbiamo fatto e i ragazzi potevano finalmente parlare con un arbitro. Facevano gruppo. Sarebbe bene rifarlo".