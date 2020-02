Mertens e i pranzi galeotti a Roma: futuro in giallorosso o rinnovo?

La suggestione Mertens diventa un intrigo, o quanto meno una pista di mercato percorribile. Una cosa è certa. Al belga piace Roma al punto da andarci due volte (nei giorni di riposo concessi da Gattuso) negli ultimi otto giorni. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, l'attaccante è stato visto in città insieme a due uomini. Curiosamente, si trovava a pochi chilometri dal luogo dove, nel frattempo, andava in scena l’incontro tra gli emissari di Friedkin e quelli della proprietà uscente della Roma, con il direttore sportivo Petrachi nei paraggi.

Mertens ha visitato la Città Eterna anche il 28 gennaio, in quel caso con la moglie Katrin. Lo testimonia una foto, scattata nello stesso ristorante dove ha mangiato pure tre giorni fa, "La Buca di Ripetta", in una traversa di via del Corso. Un fan lo ha avvicinato e gli ha chiesto se si trovasse lì per parlare con la Roma: lui ha risposto con un sorriso compiaciuto. Non ha smentito ed è un piccolo segnale. Secondo le ricostruzioni, nel primo dei due viaggi il calciatore aveva trascorso la notte in centro, per poi tornare a Castel Volturno di mercoledì mattina. Il locale dista 350 metri dallo studio Tonucci, l’ufficio che rappresenta legalmente l'AS Roma e dove in passato sono state chiuse diverse trattative. Va segnalato, però, che a pochi chilometri c'è anche la sede della Filmauro, luogo nel quale Aurelio De Laurentiis spesso convoca i suoi.

Il belga, protagonista di trattative anche a gennaio, ha il contratto in scadenza con il Napoli. Resterà in Campania oppure approderà nella Capitale? Era a Roma per il rinnovo oppure per incontrare la dirigenza giallorossa? La sensazione è che il calciatore stia ancora decidendo. La Roma lo corteggia da tempo, non è un mistero che Paulo Fonseca lo stimi tanto sognando una super coppia con Dzeko. Mertens, d'altronde, sarebbe estremamente funzionale al suo tipo di gioco. Petrachi già da tempo ha avviato i contatti con l'entourage del belga. La proposta di contratto è pronta e De Laurentiis si è già cautelato garantendosi Petagna (rimasto in prestito alla SPAL fino a giugno).

Dries Mertens esulta dopo il gol segnato alla Roma, Getty ImagesGetty Images

De Laurentiis, tuttavia, non si è ancora rassegnato all'idea di perderlo e, nelle prossime settimane, potrebbe esserci un nuovo incontro al fine di abbozzare un'intesa sul rinnovo del contratto di "Ciro". L’attaccante da 119 gol in azzurro (per ora) non ha mai nascosto di voler rimanere sul Golfo, lui che è arrivato come un freddo esterno d’attacco belga e che si è riscoperto caldissimo centravanti napoletano. Dal gelo causato dalle famose esternazioni del presidente dello scorso ottobre, si è passati almeno a parlare di cifre: AdL mette sul piatto un biennale da quattro milioni o poco più, Mertens non disdegnerebbe un triennale, ma vuole soprattutto rassicurazioni sul fatto che il suo ruolo all'interno del Napoli non venga messo in discussione in futuro.