Mertens fa 119 con la maglia del Napoli: il belga è a -2 dal record di Hamsik

Mertens ci tiene al Napoli e non vuole concludere anticipatamente la sua avventura in azzurro. Intanto, prova a battere il record di marcature del club nella stagione in corso, perché non si sa mai...

Con la rete alla Sampdoria, infatti, Mertens ha trovato il suo quinto gol in campionato (non segnava dal 29 settembre scorso nel 2-1 contro il Brescia) ma, soprattutto, il gol numero 119 con la maglia degli azzurri. È ormai ad un passo il record di Marek Hamsik che, nelle sue 12 stagioni a Napoli, segnò 121 reti in tutte le competizioni.

La classifica dei bomber del Napoli

Giocatore Gol* Stagioni a Napoli 1. Marek HAMSIK 121 12 2. Dries MERTENS 119 7 3. Diego MARADONA 115 7 4. Attila SALLUSTRO 108 11 5. Edinson CAVANI 104 3

*in tutte le competizioni

Basterebbe una doppietta per eguagliarlo, chissà, magari già alla prossima contro il Lecce in casa. Mertens aveva già eguagliato un’altra leggenda del Napoli in questa stagione, raggiungendo e scavalcando il numero di gol realizzato da Diego Armando Maradona (115).