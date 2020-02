Mertens, forte contusione alla caviglia destra: salta Napoli-Torino

Forte contusione alla caviglia destra. Questa l'entità dell'infortunio rimediato da Dries Mertens, costretto a uscire durante la ripresa del match contro il Barcellona valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions a seguito di una durissima entrata di Busquets. L'attaccante belga salterà sicuramente con ogni probabilità la sfida di campionato contro il Torino in programma sabato 29 febbraio al San Paolo con calcio d'inizio alle 20.45. Incerti i tempi di recupero, al punto che Mertens potrebbe saltare anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma giovedì 5 marzo alle 20.45 sempre al San Paolo. Una tegola non da poco per la squadra di Gattuso considerato che Mertens, superato un periodo di appannamento, aveva dimostrato nelle ultime apparizioni di avere ritrovato la migliore condizione: proprio contro il Barcellona aveva trovato il suo gol numero 121 con la maglia del Napoli raggiungendo Hamsik al comando della classifica All Time dei bomber del club partenopeo

Il comunicato del Napoli

" Dries Mertens, dopo l'infortunio di ieri che lo ha costretto ad uscire ieri nel match contro il Barcellona, si è sottoposto a esami che hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla caviglia destra. Dries ha svolto terapie e la sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni "