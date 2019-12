Mertens-Napoli: siamo agli addii! Gattuso lo lascia in panchina, De Laurentiis lo manda in Premier?

Dries Mertens-Napoli, ormai la storia è finita. È questa la ricostruzione della Gazzetta dello Sport che, raccogliendo voci dall’interno dello spogliatoio, danno per fatto l’addio del belga già nel mese di gennaio. De Laurentiis e la società non ne vogliono sentire parlare del rinnovo con adeguamento economico (l’ex PSV chiedeva 4,5 milioni per due stagioni), ma soprattutto si sono legati al dito la questione ammutinamento per il ritiro dopo il match di Champions contro il Salisburgo.

Anche Gattuso, sul piano tattico, sembra orientato verso questa soluzione. Si torna al 4-3-3 con Milik al centro del progetto, a sinistra Insigne che deve essere recuperato, a destra Lozano che prenderà il posto di Callejon. E Mertens? Un panchinaro di lusso che verrà spremuto in queste ultime uscite fino al mercato, poi sarà un semplice addio. Il tutto dimenticandosi che Mertens, in questa prima parte di stagione, ha superato Maradona per reti segnate in azzurro e vede ormai ad un passo il record di gol nella storia del Napoli (a -3 da Hamsik).

Video - Napoli, tutti i segreti del Barcellona in 60 secondi: undici tipo, allenatore, stella e precedenti 01:06

La top 5 marcatori nella storia del Napoli

Giocatore Gol Marek HAMSIK 121 (12 stagioni) Dries MERTENS 118 (7 stagioni) Diego MARADONA 115 (7 stagioni) Attila SALLUSTRO 108 (11 stagioni) Edinson CAVANI 104 (3 stagioni)

Video - Dries Mertens nella storia! 116 gol nel Napoli e Maradona è scavalcato 01:37

Dove può finire Mertens?

L’Inter si è fatta avanti, già da diverse settimane, anche considerando i pochi elementi a disposizione per l’attacco, ma De Laurentiis ha subito frenato: in Italia è impossibile vedere Mertens altrove.

" Ha un contratto tale che può andare da tutte le parti meno che in Italia. [De Laurentiis a Sky Sport] "

C’è la solita Cina, ma il belga ha diversi estimatori in Inghilterra. Il Manchester United, altra squadra senza attaccanti, è pronta a fare un’offerta. A basso prezzo, ovviamente, considerando che il contratto di Mertens col Napoli scadrà il prossimo 30 giugno.