Messi all'Inter? Parla l'argentino: "È una fake news, meno male che non ci crede nessuno"

Non è la prima volta che Messi si affida ai social per citare la stampa e fare qualche commento. Fu così per criticare Abidal, che disse che la colpa dell'esonero di Valverde era da attribuire al malcontento dei giocatori, è così anche per smentire i possibili scoop di una testata giornalistica argentina.

L'argomento caldo, questa volta, è il futuro dell'attaccante argentino che sembra essere incerto, considerando le varie problematiche con il presidente Bartomeu. TNT Sport aveva pubblicato, nella gionata di mercoledì 8 aprile, una notizia secondo cui avremmo visto Messi all'Inter nella prossima stagione, insieme ad un altro argentino: il giovane di belle speranze Thiago Almada.

A smentire però lo scoop è stato il diretto interessato, che ha bollato il tutto come “fake news”, attraverso una storia pubblicata su instagram. E non solo, cita lo stesso TNT Sport per aver pubblicato un'altra fake news nelle ultime settimane, ovvero il ritorno imminente dello stesso Messi al Newell's Old Boys, club dove Messi è cresciuto prima del suo approdo in Europa.

La storia di Messi su instagram

Meno male che nessuno ci crede, ha concluso Messi che ha smentito anche la notizia di aver pagato la cauzione per l'uscita di prigione di Ronaldinho. In un certo senso viene da dire peccato, quanto sarebbe stato bello vedere una sfida Cristiano Ronaldo vs Messi nella nostra Serie A?