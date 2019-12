Messi il migliore del mondo nel 2019 per il CIES, Ronaldo solo 25° dietro a Immobile e Gomez

A una settimana esatta dalla consegna del 6° Pallone d’Oro, arriva un altro importante riconoscimento per Leo Messi dal CIES, l'osservatorio sul calcio, che, grazie ad un algoritmo creato da InStat, ha stabilito che l’impatto del fenomeno argentino su ogni partita sia maggiore superiore a quello di tutti gli altri. Le statistiche dell'osservatorio svizzero si basano sull'anno solare, il 2019, parte della stagione 2019/2020 e soltanto per quanto riguarda l'impatto dei singoli calciatori nei rispettivi campionati d'appartenenza. L'algoritmo si basa su alcuni fattori (dai 12 ai 14 presi come parametro per rendere oggettive le statistiche) analizzati per singolo ruolo e che si differenziano tra loro a seconda della posizione in campo di ogni giocatore.

La Top 10 della classifica del Cies

Messi (Barcellona) 404 Ziyech (Ajax) 377 Mbappé (PSG) 366 Mahrez (Manchester City) 362 Di Maria (PSG) 360 Neymar (PSG) 358 Werner (Lipsia) 357 Immobile (Lazio) 355 De Bruyne (Manchester City) 354 Robertson (Liverpool) 353

Immobile unico italiano nella Top 10, Ronaldo solo 25° in graduatoria

L'unico giocatore del campionato italiano presente nella top 10 generale della classifica stilata da CIES e Instat è il laziale Ciro Immobile, all'ottavo posto, settimo assoluto nella lista degli attaccanti dietro a Hakim Ziyech (Ajax), Kylian Mbappé (PSG), Riyad Mahrez (Manchester City), Di Maria (PSG), Neymar (PSG) e Werner (del Red Bull Lipsia). Il secondo della Serie A è il Papu Gomez dell'Atalanta, quattordicesimo nel ranking generale, mentre Cristiano Ronaldo è 25esimo a pari merito con Duvan Zapata e Stefano Sensi, a sorpresa miglior centrocampista puro della Serie A con un coefficiente di 332.

Serie A, la Top 10 secondo il CIES

Immobile (Lazio) 355 Papu Gomez (Atalanta) 344 Cristiano Ronaldo (Juventus) 332 Stefano Sensi (Inter) 332 Duvan Zapata (Atalanta) 332 Luis Alberto (Lazio) 330 Francesco Acerbi (Lazio) 326 Josip Ilicic (Atalanta) 324 Marcelo Brozovic (Inter) 324 Fabian Ruiz (Napoli) 322 Kevin Malcuit (Napoli) 322 Mattia De Sciglio (Juventus) 322 Paulo Dybala (Juventus) 322 Miralem Pjanic (Juventus) 322 Sergej Milinkovic Savic (Lazio) 322

Szczesny secondo miglior portiere del 2019, Robertson meglio di van Dijk

Stando ai numeri dell'algoritmo, che tiene conto della capacità dei singoli giocatori di contribuire al successo finale della squadra tenendo presente le loro azioni, il livello degli avversari e quello del campionato in cui giocano il miglior portiere dell’anno solare è Frederik Ronnow, portiere dell’Eintracht Francoforte, che precede lo juventino Wojcech Szczesny e e Marwin Hitz.

Andrew Robertson è il miglior difensore davanti a Virgil van Dijk e Ricardo Pereira del Leicester. A livello di Serie A Lazio e Atalanta guidano la classifica con tre giocatori a testa tra i primi dieci (Immobile, Luis Alberto, Acerbi e Gomez, Zapata e Ilicic). A completare la top 10 ci sono anche l’interista Brozovic e il napoletano Fabian Ruiz.