Messi, la verità di Braida: "Messi non lo cambio neanche con Cristiano Ronaldo. E Lautaro..."

C'è chi sogna Messi all'Inter, chi lavora per portare Lautaro Martinez al Barcellona. Incroci di mercatoin vista della prossima stagione e a parlare è proprio Ariedo Braida, con l'ex Milan che fa parte della commissione tecnica del Barça oltre che essere responsabile dei rapporti con i club internazionali per il club catalano dal 2015. Per Braida, è quasi impossibile portare Messi via dal Barcellona..

" Sta troppo bene a Barcellona, non credo possa muoversi. È amatissimo, è lì da quando era piccolo, difficile possa andare via. Lui guadagna già tantissimo, non credo abbia intenzione di andarsene. Parliamo del calciatore più forte del pianeta. Messi è al primissimo posto, il resto viene dopo. Non c’entra nulla con gli altri. Io, Leo, non lo cambio con nessuno. Nemmeno con Cristiano Ronaldo. [Ariedo Braida alla Gazzetta dello Sport] "

Zero possibilità di vedere Messi vs Ronaldo in Italia?

" Nella vita, come nel calcio, ‘mai dire mai’. Tuttavia, anche sforzandomi, in merito a un suo possibile addio, non riesco a trovare neanche un motivo. Messi è una persona meravigliosa e a livello economico guadagna cifre importantissime. Lui e il Barça sono perfetti insieme. A parer mio, certi discorsi sono pura utopia "

E Lautaro Martinez?

" Se l’Inter vuole vincere, non deve assolutamente privarsi di lui... Anche con un'offerta shock? Certamente. Lautaro è un attaccante completo, molto forte. Assolutamente da tenere. Punto. È giovanissimo e rappresenta il futuro, se l’Inter vuole puntare al massimo, e quindi ad alzare qualche trofeo, deve ripartire da lui "

Lautaro MartínezGetty Images

E come vedrebbe Icardi alla Juventus?

" È un goleador e fa sempre comodo "

Il taglio degli stipendi è ancora in forse. Al Barcellona si sono decurtati il 70%

" I giocatori hanno perso una grande occasione per dimostrare la loro solidarietà. Avrebbero avuto una grande pubblicità con queste iniziative. Non hanno bisogno di uno stipendio per vivere. Di fronte al Dio denaro molti perdono la testa. Ognuno fa cosa vuole con lo stipendio, ma con la solidarietà avrebbero fatto un bel gesto. Un grande giocatore che ha rinunciato a tanti soldi per venire al Milan è stato Weah. Ci sono molti giocatori avidi, ma ci sono anche molti che hanno una sensibilità e che in certi momenti sanno rinunciare al denaro "

A proposito di Milan. Cosa dice di Rangnick?

" Non commento più le situazione del Milan, posso dire soltanto che Ragnick è una figura di tutto rispetto. Può fare come Sacchi? È un innovatore anche lui, ama lavorare con i giovani. Se devi lavorare con questi e devi fare trading per comprare, lui è adatto a questo. Se devi lavorare per vincere, la musica allora cambia. Sono due progetti diversi "