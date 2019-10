L’Europarlamento di Bruxelles è un luogo cardine dell’Unione Europea, dove si prendono tante decisioni importanti. In quelle sale si approva il bilancio, si elegge il Presidente della Commissione e la Commissione nel suo insieme, si istituiscono le commissioni d’inchiesta e si esaminano le proposte legislative nell'ambito della procedura legislativa ordinaria. In stanze tanto prestigiose non ci si aspetterebbe di vedere deputati indossare abiti sportive o divise di squadre di calcio, invece in occasione della sessione d’Aula a Bruxelles l’eurodeputato irlandese della sinistra unitaria (GUE) Mick Wallace, si è presentato con la maglia del Torino, per rilasciare una dichiarazione contro la guerra e a favore del sostegno della classe lavoratrice e della lotta alla povertà.

Una mise anomala ma che Wallace, grande tifoso granata, ha esibito a più riprese pure nel parlamento irlandese. Ma da dove nasce questa passione per il Toro? Il 63enne politico irlandese, si è appassionato al club piemontese andando a visitare la sorella che vive a San Mauro Torinese dal 1986. A farlo innamorare, come ha raccontato in un’intervista di qualche anno fa a ToroNews sono stati i tifosi e l’anima operaia della squadra granata.

" Il Torino è un club piccolo. Hanno una dimensione sociale, che combacia con la mia filosofia di calcio. Non contano solo i soldi, le vittorie; è molto di più. Le grandi società possono comprare il successo ma non possono comprare quello che ha il Torino, ovvero lo spirito e la passione che viene dalla persone. La parola che userei per descrivere la differenza tra Torino e Juventus è classe, che nessun milione potrà mai comprare. Ogni volta che vado a vedere il Torino e parlo con i tifosi, capiscono che questa non è una semplice squadra di calcio. "