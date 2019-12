Mihajlovic ai Gazzetta Awards: "Siamo alla fine del tunnel, ora vedo il sole"

" Siamo alla fine del tunnel. Ora vedo il sole "

Così l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic nel ricevere il premio Legend 2019 dedicato 'ai più grandi personaggi di sempre dello sport' in occasione dei Gazzetta Awards. Accolto da una standing ovation, con una coppola in testa, un Mihajlovic visibilmente emozionato ha detto:

" Sono contento e onorato di ricevere questo premio prestigioso. Un po' di rischio c'è ma valeva la pena essere qui "

Il riferimento è alle sue condizioni di salute, la leucemia contro cui sta combattendo una battaglia coraggiosa. Lo scorso 29 ottobre l'allenatore serbo è stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo. Nel ripercorrere la sua straordinaria carriera, prima da calciatore e poi da allenatore, ha poi ripercorso gli ultimi difficili mesi trascorsi in ospedale per le cure. In sala con lui la moglie e i suoi cinque figli. "L'unica persona che ha più p... di me", ha scherzato Mihajlovic nel riferirsi alla moglie Arianna.

" Io sono così, non sono un eroe ma se c'è un problema lo affronto. I primi giorni li ho passati male, poi una volta tirata fuori la negatività ho iniziato a fare quello che dovevo fare. L'ho fatto, petto in fuori, perché mi faceva sentire vivo. La mia famiglia e tutto il mondo del calcio mi sono stati vicini ed è stato bello, emozionante. Mi sono sentito come in una grande famiglia. Si può discutere il Mihajlovic allenatore, ma il Mihajlovic uomo si è sempre comportato con lealtà nel bene e nel male. Così ho voluto far capire alla gente che sta affrontando i miei stessi problemi di affrontarli e di combatterli. L'importante è non perdere mai la voglia di combattere. Quattro mesi fa non potevo nemmeno pensare di essere qui oggi, ma bisogna andare avanti giorno per giorno "