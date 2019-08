Mihajlovic dimesso dall'ospedale: sarà in panchina anche contro la Spal

Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dal policlinico Sant'Orsola-Malpighi della città in seguito al primo ciclo di chemioterapia per la leucemia: l'allenatore del Bologna, come si apprende da fonti sanitarie, è "in buone condizioni dopo avere effettuato tutti i controlli necessari". Sembra molto probabile la sua presenza in panchina venerdì sera allo stadio Dall'Ara nel derby emiliano contro la Spal: per il 50enne tecnico serbo, che aveva già diretto la squadra alla prima giornata contro il Verona allo stadio Bentegodi, si tratterebbe dell'esordio stagionale davanti ai tifosi rossoblù.

Sinisa ora osserverà un periodo di riposo

Mihajlovic, che aveva reso noto pubblicamente di avere contratto la leucemia in occasione di una toccante conferenza stampa lo scorso 13 luglio, osserverà ora un periodo di riposo in attesa di intraprendere la seconda fase di cure. Potrebbe tornare a lavorare già giovedì pomeriggio dirigendo l'allenamento della squadra a Casteldebole.