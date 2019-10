I tifosi del Bologna e quelli della Lazio insieme nel nome di Sinisa Mihajlovic. È partito in mattinata, dal capoluogo emiliano, il pellegrinaggio di un gruppo di tifosi rossoblù, al quale si sono uniti alcuni supporter biancocelesti arrivati in città per la partita, alla volta del Santuario di San Luca, per pregare insieme per il tecnico che sta lottando contro la leucemia. Sono state circa mille persone a partecipare a questo momento di raccoglimento

Le due squadre si affronteranno questo pomeriggio allo stadio Dall'Ara. Per l'occasione l'allenatore dei felsinei dovrebbe essere regolarmente in panchina: superati gli ultimi controlli del mattino, Mihajlovic dovrebbe lasciare l'ospedale indossando una mascherina e, terminato l'impegno allo stadio, farsi ricoverare nuovamente per proseguire la terapia.