Mihajlovic torna all’Olimpico, l’emozionante accoglienza dei tifosi della Lazio

Anche se da avversari, ogni volta che Mihajlovic affronta la Lazio il cuore trema: il suo e quello della Curva Nord. Dal 1998 al 2004 ha vinto un campionato, due Coppe Italia e una Coppa delle Coppe, una vera epoca d’oro, in cui i biancocelesti sembrano essersi affacciati dall’inizio di questa stagione. La figura di Miha, già emblematica per il popolo laziale, è stata amplificata dall’eroica lotta alla leucemia, battaglia che ha reso l’allenatore un vero proprio esempio per il mondo dello sport e non solo.

Da sempre uomo coraggioso e spirito guerriero, nella tua battaglia più importante siamo al tuo fianco... Forza Sinisa! Con questa frase esposta su degli enormi striscioni prima di Lazio-Bologna (terminata 2-0 per gli uomini di Inzaghi), la Curva Nord ha omaggiato il tecnico che non ha nascosto l’emozione in un sincero ringraziamento sotto il settore dei tifosi di casa. Allo stadio Olimpico erano presenti anche la moglie Arianna e le figlie Virginia e Viktorija.