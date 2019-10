Milan allo sbando: società sotto accusa e Gattuso diventa un rimpianto

San Siro si svuota mentre il Milan va incontro a un’altra sconfitta, la quarta in sei partite di campionato. È questa l’immagine più fedele del momento del Diavolo: i tifosi si sentono smarriti, disarmati, sconsolati. Alle porte di ottobre è già ora di mettere tutto in discussione, a partire dalle scelte di una società non all’altezza.

Le colpe della società

I problemi nascono dall’alto della piramide. Al Milan non esiste una proprietà vera - intesa come un soggetto riconoscibile -, ma c'è un hedge fund, un fondo speculativo (Elliott Management Corporation). A cascata, sono stati presi dirigenti e giocatori inesperti o in qualche caso inadeguati. Le conseguenze le vediamo sul campo.

Giampaolo al posto sbagliato nel momento sbagliato

Marco Giampaolo, ritrovatosi nel calderone, ha iniziato nella maniera peggiore possibile la stagione dimostrando di non avere le physique du rôle per guidare una squadra di tale blasone. Sembra un paradosso, ma Gennaro Gattuso è oggi rimpianto da parte della tifoseria. Il tecnico calabrese faceva il parafulmine, chiedeva scusa e non accampava scuse dopo le sconfitte. Ringhio difendeva il gruppo e ci metteva la faccia, sempre. L’allenatore abruzzese non riesce a difendersi dalle bordate che riceve anche a livello di comunicazione, diventando così un bersaglio troppo facile da colpire per gli addetti ai lavori. Naufragato il progetto del bel gioco, una delle ragioni principali dell’avvicendamento in panchina, la proprietà oggi paga un progetto nato male fin dal mercato estivo. Gli stessi dirigenti non sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda, perché mentre Maldini difende l’attuale tecnico, Boban parrebbe disposto a dargli subito il benservito.

Gennaro Gattuso spettatore in Genoa-Atalanta - Serie A 2019-2020Getty Images

I meriti di Gattuso riconosciuti troppo tardi

Gattuso aveva il vantaggio di essere amato e di essere milanista, una componente a livello caratteriale su cui ovviamente non può contare Giampaolo. Al di là delle chiacchiere, però, ci sono i numeri: sotto la gestione di Ringhio, il Milan ha ottenuto una media di 1.81 punti a partita in Serie A, piazzandosi alle spalle di Juventus e Napoli.

Oggi l’abruzzese ne ha raccolto appena uno a gara, anche se sei match sono un arco di tempo decisamente breve per fare una media. I quattro gol fatti (di cui due su rigore) inchiodano, inoltre, un gruppo di giocatori non da Milan che paga il secondo peggior attacco del campionato con Sampdoria e Verona dopo quello dell’Udinese.

" Penso che per giocare un certo tipo di calcio servono calciatori funzionali, gente che conosce bene la categoria. Oggi serve occupare bene la categoria. Serve qualcuno che si assuma le responsabilità. Il valore aggiunto è avere tre o quattro giocatori che si dicano le cose in faccia e sistemino le cose. Non dico che il mio spogliatoio sia un disastro ma qualche giocatore con più esperienza non farebbe male "

Questa era la ricetta di mister Gattuso nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport lo scorso 26 maggio. Il club ha deciso di seguire un’altra direzione, ingaggiando i vari Bennacer, Theo Hernandez e Leao. Non esattamente giocatori esperti, ma giovani di belle speranze che in un contesto del genere devono avere gli attributi. In attesa di sapere se aveva ragione lui o l’attuale dirigenza del Milan, non resta che attendere la prossima sfida contro il Genoa, che potrebbe essere guidato dallo stesso Gattuso – scherzi del calendario – in caso di esonero immediato di Andreazzoli. Non va, infine, dimenticato che con una rosa analoga a quella di quest'anno, Gattuso ha accompagnato il Milan a pochi minuti dalla Champions League. I tifosi dell'Inter, ripensando all'assurdo match contro l'Empoli, ne sanno qualcosa.