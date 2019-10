Milan, approvato bilancio con 155 milioni di perdite. Gazidis: "Torneremo grandi prima di 15 anni"

Dopo l'Inter, anche il Milan ha tenuto l'annuale Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio, per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2019. In sala, presente anche l'APA - l'Associazione dei Piccoli Azionisti - che ha posto una serie di interrogazioni al management milanista chiedendo spiegazioni per le passività record registrate: rosso di 146 milioni a fronte di perdite per 155 milioni: è il passivo più ampio nella storia del club rossonero.

Quando Gazidis prende la parola c’è molta attenzione in sala. Si vuole capire in quanto tempo il Milan tornerà a fare il Milan

" In primis voglio parlare della visione di Elliott per questo club. È una visione chiara e audace, che vuole riportare il Milan in vetta e vuole farlo non in 10-15 anni. Vuole farlo in modo tale che i tifosi siano orgogliosi. So che ci vuole tempo, che sarà difficile e che noi dovremo cambiare atteggiamento, ma abbiamo una proprietà che vuole raggiungere il successo. È una sfida bella, unica nel calcio mondiale e che vedo come un’occasione unica di riportare in alto un gigante così importante per il calcio mondiale. Sono convinto che possiamo raggiungere la meta se lavoriamo insieme e attraverso tutte le sfide, ripristineremo l’orgoglio del Milan. Elliott si sta prendendo un impegno ingente per il club e per la città con il nuovo stadio. C’è un investimento da 1.2 miliardi. Tutto questo serve a finanziare una squadra che torni ad alti livello. [Ivan GAZIDIS, ad Milan] "

Il nuovo Milan ha investito tanto in questi anni

" È stato un periodo di attività incredibile, solo alcune cose sono visibili. Non tutte sono andate bene. Stiamo stabilizzando il club a livello finanziario. Gli incrementi di capitale sono stati di 368 milioni e le perdite sono state di circa 200 milioni. In un periodo così difficile, abbiamo investito 135 milioni tra le sessioni invernali ed estive di calciomercato. Abbiamo portato persone che amano il club e sappiamo che non ci sono stati successi di recente, ma tutti vogliono lavorare per questo "

Sul monte ingaggi

" Abbiamo un monte ingaggi alto per i giocatori, che genera perdite. Dobbiamo riportare sotto controllo il monte ingaggi e migliorare le performance "

Il Milan vuole di più del 5° posto dello scorso anno. Obiettivo? Puntare su una squadra giovane

" Abbiamo chiuso al 5° posto l’ultimo campionato e vogliamo di più. Siamo delusi dall’avvio. Pioli avrà tutto il nostro supporto. Abbiamo accettato un ban dall’Europa League e sappiamo che dobbiamo riportare il club in linea con il FFP e dobbiamo migliorare le nostre performance in campo. Dobbiamo tenere sotto controllo i costi e migliorare la squadra. Abbiamo una strategia chiara, investire sui giocatori giovani che possano diventare top player "

Possibile l’arrivo di leader carismatici per far crescere la squadra?

" Adesso abbiamo il team più giovane della serie A e questo fa parte della strategia, ma non vuol dire che non investiremo in leader per la crescita come fatto con Higuain e lo faremo di nuovo, se sarà necessario. Maldini e Boban stanno facendo un ottimo lavoro. Siamo tutti impazienti, io il primo, ma ci vuole tempo. È l’unico modo che abbiamo per crescere. Se bruceremo soldi su giocatori in declino, non solo peggioreremo i conti, ma andremmo a peggiorare anche la parte sportiva. Teniamo sotto controllo il mercato, controllando i conti. Nel mercato di gennaio, di solito, non mi piace essere molto attivo ma, a volte, si rende necessario intervenire. La prossima partita è sempre la più importante, non importa quale sia. Stiamo intraprendendo una strada difficile, che porterà il club alla solidità finanziaria e con una squadra che avrà un futuro. Ci sono scetticismo e paura e capisco le perplessità se i risultati sportivi non arrivano. Anche se noi potremo commettere degli errori, Elliott è fermamente concentrato sulla sua visione e, nonostante le voci e i rumor, avremo sicuramente successo "

Un Milan attivo anche fuori dal campo

" Investiamo sul club anche fuori dal campo. Anche per i ricavi, ci vuole del tempo. C’è un mercato competitivo per gli sponsor. Ho vissuto questo cambiamento in Premier League. Vogliamo garantire la sponsorizzazione per tutti gli asset. Questo chiede tempo e lavoro. Abbiamo attuato un team commerciale di livello e vogliamo replicare i successi che hanno avuto altri club. Abbiamo investito nelle infrastrutture per il club, che sono fondamentali per la crescita commerciale. Stiamo ampliando il team commerciale, per potenziare delle aree come il merchandising e che ci permetta di avere maggior introiti. Stiamo investendo nel digitale. Questo investimento vuole avvicinare la comunità al club "

Uno dei temi toccati è ovviamente quello riguardante il nuovo stadio. Il Presidente Paolo Scaroni si è detto fiducioso del progetto messo in piedi per i rossoneri, per diminuire quel gap che c’è con i top club europei. E l’essere insieme all’Inter, in questo caso, può risultare un’arma vincente.

" Abbiamo individuato una serie di posti corporate che potrebbero far aumentare i ricavi. Tutti i club europei principali come Bayern Monaco, Manchester United, PSG e Real Madrid hanno ricavi superiori ai 100 milioni, mentre Milan e Inter 34. Nell’epoca del Fair Play Finanziario, parte del gap è rappresentato da questo aspetto. Essere due club insieme ci dà una forza maggiore. C’è un piano B che vede sempre i due club insieme per realizzare questo stadio. Ci saranno prezzi popolari e poi un ventaglio di prezzi che varierà dai settori. Sponsorizzazioni? Sono anche figlie dei risultati sportivi. Abbiamo una serie di trattative in corso. [Paolo SCARONI, Presidente Milan] "