Milan, basta sognare: occorre attivare la "modalità 40 punti", SPAL già determinante

" Sembra che vincere, pareggiare o perdere non ci cambi nulla e invece cambia tutto "

L’allarme in realtà è stato lo stesso Stefano Pioli a lanciarlo a margine dell’emblematica sconfitta rimediata contro la Roma all’Olimpico: le chiacchiere stanno a zero, il Milan deve rivoluzionare quanto prima la propria forma mentis e guardarsi prima di tutto le spalle al posto di prodursi in controproducenti voli pindarici sognando il piazzamento Champions. A cominciare dallo “scontro diretto” contro lo SPAL di giovedì sera, autentica gara spartiacque. Nelle migliori delle ipotesi, un punto di partenza verso un campionato più tranquillo; nella peggiore, una discesa agli inferi prima del terribile filotto Lazio-Juventus-Napoli.

La situazione

Parla da sola: Milan dodicesimo della classe con soli tre punti di margine sul Brescia terzultimo ma con una gara in meno rispetto ai rossoneri; non è finita qui, perchè il Diavolo ha il peggior attacco degli ultimi 24 anni con nove gol realizzati in 9 partite. Per trovare una partenza uguale o peggiore – la miseria di dieci punti racimolati in nove giornate – bisognare ritornare alla stagione 2012/2013; proprio alla fine di quell’ottobre il Milan di Allegri ed El Shaarawy (poi a gennaio sarebbe arrivato Balotelli dal Manchester City) cominciò un’esaltante scalata verso la zona Champions. Piano con i paragoni, però: a quei tempi rosa - e lo stesso allenatore - erano nettamente più quotati.

SPAL-tiacque

Per la serie “corsi e ricorsi storici”: lo scorso anno il Milan di Gattuso affrontò la SPAL dopo aver raccolto tre punti nelle quattro sfide con Torino, Bologna, Fiorentina e Frosinone. Momento particolarmente delicato, dunque, per la squadra, l’allenatore e anche per un Gonzalo Higuain che proprio in quella serata dicembrina a San Siro riuscì a sbloccarsi autografando il gol vittoria. Inutile dire che i tifosi rossoneri si augurano che la storia si ripeta visto che il momento è, se possibile, ancora più cruciale rispetto alla passata stagione.

L'abbraccio fra Rino Gattuso e Gonzalo Higuain, Milan-SPAL, Getty ImagesGetty Images

Tirando le fila del discorso, il Milan deve tornare a vincere e ha bisogno di muovere la classifica anche nell'imminente filotto di big match. Senza “se” e senza “ma” vista la partenza ad handicap: più che i sogni di gloria nell’immediato e i buoni proposito nel medio e lungo periodi emersi dalla riunione del Cda la banda Pioli deve pensare ad accumulare punti con un atteggiamento da “provinciale” smaniosa di arrampicarsi fino a quota 40 punti prima possibile e poi si vedrà... Ma ora è tempo di sudare la maglia e sporcarsi le mani. Anche perché i tifosi chiedono soprattutto questo, personalità e attributi.