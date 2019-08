Milan, Bennacer raggio di sole: fosforo e rapidità per il centrocampo di Giampaolo

A margine della conquista della palma di miglior giocatore della Coppa D’Africa l’Equipe ha dipinto Ismael Bennacer come il nuovo “fenomeno” del calcio mondiale: noi non ci spingiamo a sostenere questo, ma ci sentiamo di affermare che il Milan ha perfezionato un ottimo acquisto e in particolare, a 16 milioni più bonus con quinquennale al giocatore a 1.5 a stagione, un acquisto sostenibile a prezzo di saldo. Bennacer è un giocatore funzionale per il gioco di Marco Giampaolo, un assoluto valore aggiunto per un Milan in piena costruzione: vediamo perché…

Centrocampista centrale

Il 21enne franco-algerino Ismael Bennacer sarà il vertice basso del Milan di Giampaolo, centrocampista centrale nel 4-3-1-2 tanto caro all’ex tecnico di Empoli e Sampdoria. Non si prescinde dalle zolle centrali del campo: Bennacer può fare il regista davanti alla difesa o alla bisogna avanzare sulla trequarti, ma non è una mezzala né tantomeno un mediano di rottura.

Tecnico e rapido, è un regista del tutto atipico in grado di pescare compagni grazie al suo sinistro educato ma anche di “strappare” in velocità con le sue accelerazioni palla al piede. Giampaolo dovrà dunque sfruttarlo per entrambi le fasi di gioco visto che oltre a far partire l’azione può finalizzarla con un passaggio filtrante a ridosso delle punte oppure con soluzioni balistiche da fermo.

Metà campo finalmente funzionale

Uno dei crucci del Milan degli ultimi anni è stato quello di dover convivere con un reparto di centrocampo disfunzionale e male amalgamato. Ipotizzando una linea a tre con Krunic, Bennacer e Kessie possiamo notare come ognuno abbia caratteristiche differenti rispetto all’altro e dunque tutti possano coesistere tra loro: c’è il fosforo in cabina di regia dell’algerino, la facilità di corsa e l’interdizione di Kessie e gli inserimenti dell’incursore Krunic. Se Modric difficilmente sbarcherà a Milanello in epoca di spending review, il Milan di Giampaolo ora può fare di necessità virtù con interpreti funzionali e passibili di accrescere ulteriormente il loro livello. Basterà per colmare il gap con le avversarie in zona Champions? Difficile dirlo, ma sicuramente questa è un’operazione intelligente e chiaramente orchestrata di comune accordo tra allenatore e il duumvirato Boban-Maldini.

Il falso mito dei retrocessi

Si è scritto molto e fatta facile ironia su un reparto composto per 2/3 da giocatori retrocessi con l’Empoli. Ci sentiamo di dissentire perché quando un giocatore è valido lo è a prescindere dal contesto in cui si trova ad agire: Bennacer è retrocesso con l’Empoli – e questo è un dato di fatto – ma con l’Algeria sì esaltato trascinando le Volpi del Deserto allo storico successo nella kermesse africana, dato di fatto altrettanto appurato. Bennacer e Krunic sono due dei protagonisti assoluti che hanno contribuito a fare dell’Empoli in questi ultimi anni una delle squadre più divertenti da osservare e non è certo demerito loro se nell’ultimo anno la squadra toscana è scivolata in B (peraltro in circostanze rocambolesche).

Dopo tanta apprensione per i tifosi rossoneri è giunto il momento di tirare un sospiro di sollievo: i puntelli buoni per dare la caccia agli obiettivi stagionali - al netto di ulteriori ed eventuali "regalini" dalla task force di mercato - sono sbarcati a Milanello e per giunta il gruppo sembra recepire piuttosto in fretta i dettami tattici di mister Giampaolo.