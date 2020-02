Milan bloccato dal Verona, l'Atalanta pareggia col Genoa: altra goleada per la Lazio

Lazio-SPAL 5-1 (3' e 29' Immobile, 16' e 38' Caicedo, 58' Adekanye; 65' Missiroli)

La Lazio travolge con un nettissimo 5-1 la SPAL e, in attesa del posticipo dell'Inter a Udine, si porta momentaneamente al secondo posto in classifica. Gara indirizzata pesantemente già nel primo tempo, quando il capocannoniere Immobile e Caicedo firmano una doppietta a testa, mentre a inizio ripresa c'è gloria anche per Adekanye, al suo primo gol in A. Di Missiroli il punto della bandiera dei ferraresi, sempre ultimi.

Milan-Hellas Verona 1-1 (13' Faraoni; 29' Çalhanoglu)

Il Milan non va oltre l’1-1 interno contro un Verona compatto e organizzato. Hellas in vantaggio in avvio grazie al gol di Faraoni, Çalhanoglu riequilibra il punteggio con un calcio di punizione, deviato, che beffa Silvestri. Nella ripresa la squadra di Pioli guadagna la superiorità numerica grazie all’espulsione di Amrabat, ma il risultato non cambierà sino al triplice fischio.

Atalanta-Genoa 2-2 (12' Toloi; 19' rig. Criscito, 33' Sanabria; 35' Ilicic)

L'Atalanta aggancia ma non supera la Roma al 4° posto, 2-2 casalingo con un Genoa arcigno al Gewiss Stadium. Succede tutto nel primo tempo: apre le marcature un colpo di testa ravvicinato di Toloi al 13'; Criscito segna su rigore al 19' e Sanabria la ribalta al 33' con una deviazione aerea su cross di Sturaro dalla destra. Poi, al 36', su incursione mancina di Duvan Zapata, Ilicic sembra riaprire la controrimonta che, però, si ferma sul 2-2. Behrami espulso all'82'.

La classifica dopo 22 giornate

Juventus 54 punti, Lazio* 49, Inter* 48, Atalanta e Roma 39, Cagliari, Parma e Milan 32, Hellas Verona* e Bologna 30, Napoli* e Torino* 27, Sassuolo 26, Fiorentina 25, Udinese* 24, Sampdoria* 20, Lecce* e Genoa 16, Brescia e SPAL 15.

*con una gara in meno